Phụ huynh vào trường đánh học sinh 10 roi theo 'giao kèo'

Cà MauMột phụ huynh dùng roi đánh bạn của con trước mặt giáo viên và người thân của em này, với lý do có 'thỏa thuận' từ trước.

Sự việc xảy ra chiều 25/3 tại trường Tiểu học Phú Hưng A, xã Lương Thế Trân.

Theo nhà trường, trước đó Thanh và Hằng, đều học lớp 3, mâu thuẫn khi chơi đùa, rồi đánh nhau. Phụ huynh của Hằng khi nghe con kể lại đã đến trường trao đổi với giáo viên và gia đình Thanh để giải quyết.

Hai bên thống nhất cho các em xin lỗi nhau. Mẹ Hằng "giao kèo" nếu con mình tiếp tục bị đánh thì sẽ đánh lại Thanh 10 roi để răn đe. Bà ngoại của Thanh và em này đồng ý.

Chiều 25/3, khi chưa vào tiết 1, hai em lại tranh giành chỗ chơi dẫn đến va chạm, xô xát. Khi đón con sau tiết 3, mẹ Hằng nghe kể lại nên gọi điện cho bà ngoại của Thanh đến trường, cùng "giáo dục các em".

Tại trường, nữ phụ huynh yêu cầu em Thanh làm đúng "giao kèo", rồi đánh 10 roi, trước mặt bà ngoại em và giáo viên. Trường cho biết các thầy cô và học sinh chứng kiến không ai kịp báo cáo Ban giám hiệu để can thiệp.

Gia đình em Thanh rất bức xúc trước hành vi này. Tối 25/3, giáo viên chủ nhiệm đã đến nhà thăm hỏi, động viên em.

Nhà trường cho biết sức khỏe và tinh thần của Thanh ổn định. Trường yêu cầu phụ huynh em Hằng không lặp lại việc xâm phạm thần thể học sinh; đồng thời phối hợp giáo viên chủ nhiệm hòa giải, giáo dục hai em.

UBND tỉnh Cà Mau hôm qua chỉ đạo địa phương xác minh, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan, xử lý theo quy định, đồng thời rà soát công tác đảm bảo an toàn trong trường học.

An Minh

* Tên học sinh được thay đổi