Hàng nghìn phụ huynh tiếp sức 2.500 trẻ chạy Kun Marathon

Sáng 18/4, hàng nghìn phụ huynh vây kín Quảng trường Ngọ Môn (Huế) để hò reo, tiếp lửa cho 2.500 em nhỏ chinh phục đường chạy Kun Marathon 2026.

Dọc đường chạy gần một km, những tiếng hò reo "Bin ơi cố lên", "Sắp tới đích rồi Đậu ơi" vang lên liên tục từ hàng rào bảo vệ. Nhiều phụ huynh dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc con vượt qua các thử thách mang tên "Rừng xanh thử thách" hay "Leo núi Kun trèo leo". Tại vạch đích, các ông bố bà mẹ chờ sẵn để lau mồ hôi và ôm động viên ngay khi con hoàn thành phần thi.

Phụ huynh đứng kín hai bên đường chạy dài 1 km để cổ vũ cho con, em thi đấu. Ảnh: VnExpress Marathon

Vượt hơn 60 km từ Quảng Trị vào Huế, gia đình anh Trần Phú có mặt từ sớm tại Quảng trường Ngọ Môn để tham gia ngày hội thể thao. Anh Phú cho biết đây là mùa thứ ba gia đình đồng hành cùng giải chạy này. "Mỗi năm nhìn con sải bước, tự tin vượt chướng ngại trên đường chạy, gia đình lại thấy hạnh phúc vì con ngày một trưởng thành hơn", anh nói.

Chị Lê Hồng Bích Vân (phường Thuận Hóa) cũng đưa con đến khu vực xuất phát từ 6h15. Theo chị Vân, sự kiện là dịp để trẻ vận động, tự tin vượt qua thử thách và có thêm kỷ niệm đẹp cho tuổi thơ. Sau khi về đích, các vận động viên (VĐV) nhí đều được nhận huy chương như một phần thưởng ghi nhận nỗ lực cá nhân.

Nhóm các vận động viên 6 tuổi được chạy lượt đầu tiên. Ảnh: VnExpress Marathon

Từ 6h, bầu không khí tại vạch xuất phát đã rất sôi động nhờ sự xuất hiện của nghệ sĩ Trường Giang cùng dàn YouTuber Mèo Simmy, Mike Đen. Sau màn khởi động cùng khách mời, 2.500 em nhỏ từ 6 đến 10 tuổi được chia thành 5 nhóm tuổi để lần lượt chinh phục đường đua. Các em phải vượt qua ba chướng ngại vật mô phỏng địa hình tự nhiên trước khi cán đích.

Dưới thời tiết 30 độ C, nhiều phụ huynh vừa xách đồ, vừa cầm điện thoại ghi hình, vừa trấn an con. Nhiều bé bỡ ngỡ vì lần đầu tham gia sự kiện vận động đông người. Có bé bật khóc và cần đến sự động viên từ phụ huynh, ban tổ chức mới có thể xuất phát.

Một gia đình đưa con đến tham dự sự kiện sáng 18/4. Ảnh: VnExpress Marathon

Với chủ đề "Cùng Kun bảo vệ muôn loài", sau khi kết thúc cuộc đua, các em còn tham gia chuỗi trò chơi tương tác như "Giải cứu rừng xanh", "Làm sạch đại dương". Hoạt động này giúp trẻ nhận biết môi trường sống của các loài vật, từ đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường. Đây là thông điệp xuyên suốt chuỗi giải của VnExpress Marathon trong nửa đầu năm 2026.

Hải Long