Phụ huynh rối bời vì con nghỉ Tết '11 ngày, tối đa 14 ngày'

Dự kiến học sinh TP HCM nghỉ Tết 11 ngày, nhưng có thể tối đa 14 ngày.

Dự kiến học sinh TP HCM nghỉ Tết Bính Ngọ 11 ngày, từ 12 đến 22/2/2026, theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, thông tin ngày 18/12. Một tuần sau, lại có thông tin học sinh TP HCM có thể nghỉ Tết Nguyên đán tối đa 14 ngày, cho phép hiệu trưởng linh động kéo dài đến hai tuần, nếu đảm bảo chương trình.

Sau khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ, TP HCM có khoảng 2,6 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, đông nhất cả nước. Đi kèm với con số ấy là hàng triệu phụ huynh đang làm công ăn lương, trong đó rất nhiều người có quê ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên... Với họ, Tết không chỉ là mấy ngày nghỉ, mà là một hành trình dài, tốn kém và cần chuẩn bị từ rất sớm.

Thực tế nhiều năm cho thấy, càng chậm chốt lịch nghỉ Tết, áp lực càng dồn lên vai phụ huynh. Vé tàu, vé xe, vé máy bay mở bán sớm từ tháng 9-10, theo thông lệ.

Người có điều kiện còn xoay xở được, còn không thì phải canh từng đợt mở bán. Trong bối cảnh đó, việc học sinh được nghỉ sớm hay muộn một vài ngày không chỉ là chuyện học tập, mà là bài toán lên lịch trình và chi tiêu rất cụ thể của từng gia đình.

Đề xuất cho học sinh nghỉ 11 ngày, từ 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng, về cơ bản là hợp lý và không khác nhiều so với các năm trước. Điểm mới đáng chú ý là Sở Giáo dục cho phép hiệu trưởng linh hoạt kéo dài thời gian nghỉ lên tối đa 14 ngày, nếu vẫn đảm bảo chương trình và tiến độ dạy học.

Đây là một hướng mở, thể hiện rằng mỗi địa bàn, mỗi trường, mỗi nhóm học sinh có những điều kiện khác nhau. Tuy nhiên, "linh hoạt" nếu không đi kèm với một khung thời gian rõ ràng và được công bố sớm, rất dễ trở thành một mối lo.

Nhiều người đặt câu hỏi là sao Sở không chốt lịch nghỉ luôn? Phụ huynh khó có thể lên kế hoạch mua vé khi chưa biết chắc con mình nghỉ ngày nào, trường mình áp dụng phương án nào. Trong khi đó, các quyết định chi tiêu lớn dịp Tết thường phải tính trước cả tháng, thậm chí sớm hơn.

Tôi thấy vấn đề cốt lõi ở đây không chỉ là nghỉ 11 ngày hay 14 ngày, mà là sự ổn định trong quản lý thời gian năm học. Lịch nghỉ Tết nên được quy định cụ thể ngay từ đầu năm học và công khai để phụ huynh, học sinh chủ động sắp xếp.

Chỉ trong những trường hợp bất khả kháng thì mới nên điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Nếu được vậy, sẽ giảm rất nhiều thấp thỏm mỗi dịp cuối năm chỉ vì lịch nghỉ Tết.

Với một đô thị đặc thù như TP HCM, nơi dòng người về quê mỗi dịp Tết tạo ra áp lực lên hạ tầng giao thông và chi tiêu gia đình, sự chủ động của cơ quan quản lý không chỉ giúp phụ huynh chủ động hơn, mà còn góp phần làm cho cái Tết bớt căng thẳng, đúng nghĩa là thời gian nghỉ ngơi, sum họp.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành được chủ động kế hoạch năm học, song cần đảm bảo đủ 35 tuần thực học. Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2026, kỳ II trước 31/5. Đến nay, khoảng 5 địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết 2026 cho học sinh, chủ yếu từ 11 đến 13 ngày. Riêng Hà Nội tối đa là 9 ngày.

Long Lê