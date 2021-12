Phụ huynh lo ngại vì lớp 1 đi học khi chưa tiêm vaccine

Trước kế hoạch mở cửa trường từ 13/12 của TP HCM, nhiều phụ huynh băn khoăn khi để trẻ lớp 1, chưa tiêm vaccine, thí điểm đi học lại cùng lớp 9 và 12.

Theo kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp do UBND TP HCM công bố ngày 1/12, các khối được thí điểm đi học lại từ 13/12 gồm lớp 1, 9 và 12. So với các dự kiến trước đó, khối 1 lần đầu được nhắc đến. Đây cũng là khối duy nhất trong ba khối chưa được tiêm vaccine, nên nhiều phụ huynh lo lắng.

Chị Nguyễn Thuỳ Trâm, phụ huynh trường Tiểu học Cát Lái, TP Thủ Đức tỏ ra bất ngờ với kế hoạch của thành phố, bởi chị cho rằng, lớp 1 còn quá nhỏ để thí điểm. Những ngày gần đây, thông tin về biến chủng mới của dịch bệnh càng khiến chị sốt ruột. "Lớp 1 chưa được tiêm vaccine, trẻ lại rất hiếu động, không nên cho thí điểm. Cần cho lớp 9 và 12 đi học trước, đạt kết quả tốt rồi mới tiến tới các lớp nhỏ", chị Trâm đề xuất.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hoài Thu, quận Bình Thạnh, cho rằng, cho lớp 1 đi học lúc này cũng không nhằm giải quyết vấn đề gì cấp bách về học tập; lại đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao. Sau gần 3 tháng học online, trẻ lớp 1 đã quen với nề nếp, cách học mới, hiệu quả không cao nhưng có thể chấp nhận được.

"Còn khoảng một tháng nữa là kết thúc học kỳ I, tôi đề xuất để đến học kỳ II hãy cho lớp 1 đi học, sau khi đã thí điểm thành công với các lớp lớn. Bây giờ cho các cháu đi học cũng không mang lại hiệu quả gì, chưa kể nhiều cháu bậc học này đang kẹt ở quê do được bố mẹ gửi về với ông bà", chị Thu nói.

Chia sẻ ý kiến ngay dưới bài viết của VnExpress về kế hoạch đi học lại của TP HCM, nhiều phụ huynh nhận định, thành phố và các địa phương nên cân nhắc khi mở cửa với học sinh lớp 1. Họ đề xuất giữ nguyên kế hoạch công bố trước đó, chỉ cho lớp 9 và 12 học trước, tiếp đó nới dần các lớp ở bậc THCS và THPT.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ trong giờ học Toán, tháng 10. Ảnh: Mạnh Tùng

Trong khi đó, một nhóm phụ huynh khác tán thành với việc thí điểm cho lớp 1 học trực tiếp bởi họ không có điều kiện trông con lâu hơn.

Theo anh Hoàng Văn Đức, ngụ quận Tân Phú, mọi hoạt động trong xã hội lúc này cần vận hành theo chủ trương sống chung với dịch trong bối cảnh bình thường mới. Anh Đức dẫn các nghiên cứu trên thế giới cho thấy, khả năng lây nhiễm Covid-19 ở trẻ rất thấp, đồng thời biểu hiện cũng nhẹ.

Do đó, theo anh, học sinh cần quay lại trường để phụ huynh yên tâm đi làm, đồng thời không bị hụt kiến thức do học online kéo dài. Tuy nhiên, Anh Đức cho rằng, nhu cầu cho con đi học của mỗi gia đình khác nhau vì có người sắp xếp được công việc để trông con, có người không thể.

"Để hài hoà được các ý kiến trái chiều của phụ huynh, tôi đề nghị chỉ cho lớp 1 học lại theo nhu cầu. Trường nên kết hợp dạy trực tiếp cho các em đi học và trực tuyến cho học sinh ở nhà. Cách này cũng giúp trường hạn chế tập trung đông người", anh Đức đề xuất.

Giải thích cho kế hoạch đưa lớp 1 trở lại trường, chiều 1/12, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, thành phố thí điểm mở cửa ở ba cấp học. Trong đó, bậc tiểu học ưu tiên lớp 1 vì đây là khối mới chuyển từ mầm non lên, chưa được đến trường ngày nào. Việc học trực tuyến ở khối này cũng khó khăn, bất tiện nhất so với các khối khác ở bậc tiểu học.

Sở Y tế TP HCM sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc đảm bảo an toàn cho trẻ lớp 1 học trực tiếp khi các em chưa được tiêm vaccine.

Lãnh đạo Sở cũng cho biết, dự kiến các trường thực hiện song song dạy trực tiếp và trực tuyến. Việc dạy trực tuyến áp dụng cho học sinh đang ở các tỉnh, thành khác, chưa kịp trở lại TP HCM hoặc những em mà phụ huynh chưa đồng ý cho học lại.

Theo báo cáo vào cuối tháng 11 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, hơn 98% học sinh tiểu học học trực tuyến. Tuy nhiên, một số học sinh, nhất là lớp 1 gặp khó khăn khi không có sự hỗ trợ từ phụ huynh. Kể từ đầu tháng 10, nhiều công sở, nhà máy mở cửa lại, người lao động trở lại làm việc, việc giám sát, hỗ trợ con học tập càng khó hơn.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ được đo thân nhiệt trước khi vào lớp, ngày 20/10. Ảnh: Mạnh Tùng

Theo kế hoạch của TP HCM, từ nay đến ngày 5/12, các trường tổ chức họp phụ huynh, triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác chăm sóc, tổ chức học trực tiếp. Ngành giáo dục tập huấn cho cán bộ, nhân viên phòng chống dịch ngày 8/12; phổ biến hướng dẫn đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại, ngày 10/12.

Từ ngày 13/12, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp với lớp 1, 9, 12 trong hai tuần. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi bắt đầu đến trường từ 20/12. Với huyện Cần Giờ, trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả khối lớp từ 13/12.

Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai đầu tháng 11 cho biết, Sở Y tế thành phố đã lên danh sách, đề xuất Bộ Y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ 3-12 tuổi.

Mạnh Tùng