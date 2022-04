Phụ huynh bức bối vì trẻ mầm non chưa được đi học

Hà NộiChị Mai (Hà Đông) chỉ có một ngày xoay xở tìm chỗ gửi đứa nhỏ năm tuổi, khi ngày mai, đứa con lớn trở lại trường sau gần một năm học ở nhà.

Ngày 4/4, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt cho gần một triệu học sinh lớp 1-6 ở 30 quận, huyện trở lại trường từ 6/4, trong khi trẻ mầm non tiếp tục ở nhà.

Biết tin con lớn được đi học lại, chị Đặng Thanh Mai ở quận Hà Đông rất phấn khởi. Thế nhưng, quyết định đưa ra khá gấp khiến chị bị động vì chỉ có hơn một ngày để xoay xở tìm người trông đứa thứ hai. Thời gian các con ở nhà, chị phải xin làm từ xa để trông con. Học sinh đi học, chị cũng phải trở lại cơ quan.

"Ngày mai đứa lớp hai đi học, tôi còn đứa năm tuổi vẫn ở nhà vì trường mầm non chưa mở cửa. Tôi phải tìm chỗ gửi con gấp", chị Mai nói.

Nhờ cậy họ hàng nhưng người đang F0, người bận việc, chưa thể sắp xếp ngay được, chị đành gửi con ở nhóm lớp do cô giáo cũ mở tại nhà. Lớp hiện có 10 em, gồm nhiều độ tuổi, với chi phí 80.000 đồng một cháu mỗi ngày.

Học sinh trường Mầm non 19/5 (quận 1, TP HCM) chụp ảnh cùng mẹ trong ngày trở lại trường hôm 14/2. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại Hà Nội, khoảng 600.000 trẻ mầm non đã nghỉ học hoàn toàn từ tháng 4/2021. Ngày mai, trong khi trẻ tiểu học được đến trường, nhóm dưới 6 tuổi vẫn tiếp tục ở nhà - một quyết định gây bất ngờ với phần lớn phụ huynh. Khảo sát trên VnExpress, thu hút hơn 6.000 người tham gia, cho thấy 62% ý kiến (tính đến sáng 5/4) cho rằng, Hà Nội đáng lẽ nên cho mầm non trở lại trường cùng lúc với tiểu học. Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Hà Nội là địa phương duy nhất chưa cho trẻ mầm non đến trường.

Có hai con, một lớp sáu và một bé năm tuổi, chị Bình lấy làm khó hiểu trước quyết định của Thành phố. Theo chị, mầm non là lứa tuổi cần được vận động, tương tác để phát triển về thể chất, các kỹ năng tinh, thô nhưng lại bị giữ ở nhà quá lâu. Trong khi trẻ vẫn được đi du lịch, đến những nơi vui chơi, việc học trực tiếp, theo chị, không có lý do gì để bị hoãn.

Chị Bình cho rằng, số ca mắc đã giảm, dịch bệnh có chiều hướng đi xuống nên đây là lúc cho toàn bộ các con đến trường; vừa tốt cho trẻ, vừa tháo gỡ khó khăn cho các gia đình.

Chị cho hay, từ 1-2 tháng trước, các phụ huynh có con nhỏ trong tòa nhà đã gom nhóm, nhờ cô giáo đến trông và dạy học từ thứ hai đến thứ bảy. Chị cũng tính xin cho con bé vào nhóm này, khi cô con lớn đi học trực tiếp, không thể phụ mẹ trông em.

Trong bối cảnh Hà Nội đóng cửa trường mầm non quá lâu, các lớp trông trẻ tư nở rộ từ nhiều tháng qua, khi các hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục lại. Nhu cầu tìm nơi gửi con được dự đoán tiếp tục tăng nhẹ với quyết định hôm qua của Hà Nội.

Chị Nguyễn Mai Trang (31 tuổi, trú quận Hoàng Mai) là giáo viên tiếng Anh tiểu học, có con 4 tuổi. Từ mai, chị sẽ phải đến trường thay vì ở nhà dạy online như trước. Một tuần qua, từ khi các trường rậm rịch khảo sát phụ huynh về việc cho trẻ tiểu học đến trường, chị đã hỏi thăm bạn bè, tìm lớp trông trẻ tại nhà. Liên hệ 6-7 giáo viên mầm non, chị đều bị từ chối, vì các lớp học đều đã quá đông, lại tổ chức trong không gian gia đình nhỏ hẹp, nên không thể nhận thêm.

"Ông bà hai bên ở quê không thể nghỉ làm lên trông cháu. Chồng tôi, trụ cột chính của gia đình, cũng không thể bỏ việc ở nhà chăm con", chị Trang nói.

Bất lực chưa tìm ra cách, chị đề xuất: "Hà Nội hoàn toàn có thể linh hoạt mở cửa trường mầm non với chủ trương cho trẻ đi học với tinh thần tự nguyện".

Lớp mẫu giáo của con chị có quá nửa số trẻ đã mắc Covid-19, hiện sức khoẻ bình thường và phần lớn mong muốn được đi học trực tiếp. Nhiều phụ huynh nhận rõ sự thay đổi về nề nếp, tâm lý của con khi thiếu giao tiếp cộng đồng nên phải sắp xếp cho con đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi trong thành phố.

"Ở nhà một năm là quá đủ rồi. Nếu phải thêm thời gian nữa, tôi e hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiễm bệnh", phụ huynh này nói.

Bà mẹ hy vọng lãnh đạo thành phố sớm ra quyết định. Việc cho trẻ mầm non đến trường, theo chị cũng là giải pháp sống còn cho các chủ trường, giáo viên mầm non - những người đã không có thu nhập trong thời gian dài.

Trước bức xúc của phụ huynh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sau khi học sinh lớp 1-6 học trực tiếp, Sở sẽ đánh giá chất lượng, tỷ lệ đi học cũng như tình hình dịch bệnh tại thành phố. Sau đó, Sở sẽ lấy ý kiến phụ huynh, làm căn cứ để xây dựng phương án, đề xuất UBND cho trẻ mầm non trở lại trường. Theo đại diện Sở, các trường mầm non dừng hoạt động đã lâu, cần thời gian rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, khu vui chơi để đảm bảo an toàn khi đón trẻ trở lại.

Bình Minh - Dương Tâm