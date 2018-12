Gia đình anh Lê Văn Sơn (35 tuổi, ở xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy) làm nghề đốt than nhiều năm nay. Với hai lò đốt (công suất hơn 3 tấn một lò), trung bình mỗi tháng anh Sơn cho ra lò khoảng 6-7 tấn than thành phẩm. Loại than này thường dùng để nhóm lò, sưởi ấm, quay nướng thực phẩm trong các nhà hàng, quán ăn...