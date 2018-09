1. Đại học Williams

Năm thành lập: 1793.

Tổng số sinh viên đại học: 2.061.

Học phí và lệ phí năm 2018-2019 là 55.450 USD. Ảnh: FB/Williams College

Viện Đại học Mỹ (Association of American Colleges and Universities) mô tả giáo dục khai phóng là "một triết lý giáo dục cung cấp cho các cá nhân một nền tảng kiến thức rộng và những kỹ năng có thể chuyển đổi được, và một cảm nhận mạnh mẽ về các giá trị, đạo đức, và sự can dự vào đời sống công dân".