Một người đàn ông đeo mặt nạ khi tập thể dục tại công viên trung tâm quận Manhattan. Nhiệt độ tại thành phố New York hôm 1/7 lên tới 36 độ C, mức cao nhất trong năm cho đến nay, bằng với mức nhiệt kỷ lục được ghi nhận vào năm 2012, theo Reuters. New York hiếm khi vượt quá 32 độ C và nắng nóng cũng chỉ kéo dài vài ngày.