Phóng viên Nga cầu hôn bạn gái giữa họp báo với ông Putin

Bazhanov tận dụng cơ hội xuất hiện trong họp báo của Tổng thống Putin để cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của ông cùng hàng triệu khán giả.

Trong cuộc họp báo cuối năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19/12, phóng viên Kirill Bazhanov, 23 tuổi, được người dẫn chương trình gọi đứng lên để đặt câu hỏi.

"Bạn gái tôi đang xem chương trình này. Olga, em sẽ lấy anh chứ?", Bazhanov nói, nhận về những tràng vỗ tay vang dội trong hội trường.

Phóng viên này sau đó đặt câu hỏi cho Tổng thống Putin về việc hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình trẻ. Bazhanov giải thích rằng anh và bạn gái đã bên nhau 8 năm nhưng gặp khó khăn trong lập gia đình, do chi phí thế chấp nhà cao và áp lực kinh tế chung lên các cặp đôi trẻ.

Phóng viên Nga cầu hôn bạn gái giữa họp báo với ông Putin Phóng viên Kirill Bazhanov cầu hôn bạn gái trong cuộc họp báo của Tổng thống Putin ngày 19/12. Video: CNBC

Tổng thống Putin khen ngợi chiếc nơ đỏ gây chú ý của Bazhanov, nói rằng "cậu đã sẵn sàng đến văn phòng đăng ký kết hôn rồi đấy". Ông cũng trả lời câu hỏi của Bazhanov bằng lời nói đùa về góp tiền cho đám cưới của anh.

"Bazhanov chỉ hỏi về điều kiện vật chất của các gia đình trẻ. Đúng vậy, người đàn ông nên là trụ cột gia đình. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau quyên góp đủ tiền để tổ chức đám cưới", ông nói.

Khoảng một giờ sau, người dẫn chương trình họp báo xin ngắt lời để thông báo: "Chúng ta vừa nhận được tin nóng hổi. Hãng thông tấn TASS đưa tin rằng bạn gái của Bazhanov đã nhận lời cầu hôn".

Thông báo này nhận về tràng vỗ tay khắp khán phòng, Tổng thống Putin cũng vỗ tay chúc mừng Bazhanov. Phóng viên trẻ nhân cơ hội gửi lời mời Tổng thống Putin tới dự đám cưới của anh.

Cuộc họp báo cuối năm của ông Putin kéo dài hơn 4 tiếng, trong đó ông nói về chiến sự Ukraine, đàm phán hòa bình và các chính sách của châu Âu.

Tổng thống Nga tuyên bố "quyền quyết định" chấm dứt xung đột nằm trong tay Ukraine và đồng minh phương Tây, đồng thời phủ nhận cáo buộc Moskva đang kéo dài đàm phán. Ông nhấn mạnh Nga muốn chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình, nhưng cũng chỉ ra rằng quân đội Nga đang "tiến công trên toàn bộ chiến tuyến".

Ngọc Ánh (Theo RT, NDTV, AP)