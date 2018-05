Tư vấn về sửa mũi

nguyễn thị hồng, 31 tuổi

Phương pháp dùng sụn vành tai đắp lên thanh silicon dẻo ở đầu mũi, có nghĩa là ghép sụn tự do không được chuẩn xác, bởi vì sụn đặt ở vị trí này sẽ không được nuôi dưỡng, vì thế sẽ dễ tạo môi trường viêm nhiễm và ửng đỏ. Sụn vành tai khi cấy ghép tự do thì không có ý nghĩa, phải ghép vào sụn cánh mũi thì mới được nuôi dưỡng lâu dài và an toàn.