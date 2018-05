Tư vấn về rối loạn tiền đình

NGUYỄN THU HẰNG, 30 tuổi, 2056/53/20/6 Huỳnh Tấn Phát Phú Xuân

Khi bị ói và mệt thì thường xuyên, huyết áp sẽ thấp, điều này không phải là lạ. Riêng việc nhức đầu nôn ói khi đi xa về, không rõ bạn đi xe gì, vì đây có thể là triệu chứng của say tàu xe. Ngay cả khi bạn không có say tàu xe thì rõ ràng các triệu chứng của bạn cũng chỉ liên quan đến các chuyến đi, do đó bạn có thể cải thiện bằng cách chia nhỏ các chuyến đi, tức là có nghỉ ngơi giữa chặng, hoặc tập quen dần với các chuyến đi ngắn trước, dần dần dài ra hoặc dùng thuốc chống say tàu xe.

Nếu bạn thấy các khả năng trên không đúng với mình hoặc còn có những lần xuất hiện triệu chứng tương tự dù không đi xa, thì nên đi khám chuyên khoa thần kinh để đánh giá kỹ và loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm. Khi đó bác sĩ sẽ tư vấn thêm cho bạn các biện pháp cụ thể để cải thiện tình trạng hiện tại.