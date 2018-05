Tư vấn về rối loạn kinh nguyệt

Hoàng Điệp, 36 tuổi, Biên Hòa - Đồng Nai

Chào em. Đau bụng, đau lưng vào giai đoạn hành kinh có thể do khối u tử cung hoặc buồng trứng, có thể do hiện tượng viêm nhiễm, do co thắt vì căng thẳng,… Em nên đến khám tại các cơ sở y tế chuyên về sản phụ khoa em nhé.