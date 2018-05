Tư vấn về phòng ngừa và điều trị bệnh tim

Cách đây khoảng 3 tháng do căng thẳng trong công việc nên em bị cao huyết áp đo lên 15. Uống thuốc thì hạ về bình thường là 12. Uống khoảng một tháng thì ngưng. Em có kết hợp thay đổi lối sống là ngưng hút thuốc và ngưng nhậu, đi bộ khoảng một tiếng đồng hồ mỗi ngày đều đặn. Cách đây vài ngày em đi bác sĩ khám thì huyết áp ngày đầu 13.5/84, ngày kế tiếp 14.7/92. Hiện em đã làm các xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ tại Bệnh viện Hòa Hảo thì hoàn toàn bình thường. Bác sĩ yêu cầu e làm thêm xét nghiệm máu xem có phải bị cao huyết áp do stress không. Nhưng do bận việc nên em chưa làm xét nghiệm này. Xin Bác sĩ tư vấn dùm, ở độ tuổi của em, huyết áp như vậy có cao và nguy hiểm không? có phải uống thuốc suốt không? Tại sao khi đã thay đổi cách sống và ổn định về mặt tinh thần thì huyết áp vẫn tăng? Xin cám ơn bác sĩ.