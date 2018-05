Tư vấn về phòng ngừa đau mắt đỏ

Nguyễn Hoài Lộc, 28 tuổi, Bình Dương

Ra gỉ (ghèn) là dấu hiệu viêm nhiễm kết mạc. Gỉ màu vàng và xanh thường do vi khuẩn. Gỉ màu trong suốt, lẫn nước, phải lau chùi liên tục thường do virus. Nước muối chỉ có tác dụng rửa trôi gỉ mà không có tác dụng diệt mầm bệnh. Do vậy gỉ mắt vẫn xuất hiện. Bạn nên cho con khám chuyên khoa mắt. Nếu cháu có viêm mũi họng hay đường hô hấp trên thì nên khám cả chuyên khoa nhi nữa.