Tư vấn về bệnh viêm xoang

Mình đã mổ tai 2 lần do viêm tai xương chũm và nhĩ, nay thường hắt hơi viêm mũi dị ứng, nghẹt mũi, mất mùi, mũi đàm đặc. Vậy có liên quan bệnh viêm xoang không. Xin bác sĩ cho hướng điều trị.

Pham Van Tao, 61 tuổi, Long Dien, Ba Ria Vung Tau

Nếu mất mùi do nghẹt mũi thì giai đoạn đầu có thể điều trị thuốc. Nhưng nếu mất mùi dù mũi vẫn thở thông thì cần chụp CT Scan sọ não và mũi xoang (vì ngửi mùi do cả mũi và não phụ trách) để xác định bệnh lý. Hoặc mất mùi do nghẹt mũi, mũi đàm đặc đã được điều trị thuốc nhưng không giảm cũng cần chụp CT Scan để quyết định hướng điều trị tiếp theo là tiếp tục dùng thuốc hay phẫu thuật.