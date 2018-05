Tư vấn về bệnh phong thấp

Hoang Oanh, 46 tuổi, 36 Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP HCM

Chào độc giả, hiện tượng ra mồ hôi trong đông y chia ra gồm: Đạo hãn, tức ra mồ hôm trộm và Tự hãn. Tự hãn là chứng ra mồ hôi vào ban ngày khác với đạo hãn thường xuất hiện vào ban đêm. Nguyên nhân không do lao động mệt nhọc, không do mặc áo bông dày, hoặc phát sốt mà tự ra mồ hôi. Nguyên nhân phổ biến là Phế khí hư yếu, vệ dương không bền. Ngoài ra, do thấp tà làm tổn thương cũng dẫn đến chứng này.

Chúng tôi chưa rõ ngoài những cách trên bạn có uống thuốc gì thêm nữa không, nên ở đây chúng tôi tạm tư vấn dùng các bài thuốc sau:

Bài Ngọc bình phong: Hoàng kỳ, Phòng phong, Bạch truật, mỗi vị 8g, sắc nước uống hoặc xay thành trà uống mỗi ngày, liên tục 15 – 20 ngày, rồi nghỉ 1 tuần sau đó uống tiếp liệu trình thứ hai.

Bài Thiên vương bổ tâm gia Tang chi: Đảng sâm, Huyền sâm, Đang sâm, Ngũ vị tử, Bá tử nhân, Toan táo nhân, Viễn chí, Cát cánh, Đương quy, Thiên môn, Mạch môn, Sanh địa. Tán bột, làm viên, uống mỗi ngày.

Bài Quy tỳ hoàn: Bạch truật, Hoàng kỳ, Phục thần, Toan táo nhân, Đảng sâm, Chích cam thảo, Đương quy, Viễn chí, Mộc hương. Làm hoàn uống mỗi ngày.

Chúc bạn mau khỏe.