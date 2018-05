Tư vấn về an toàn sức khỏe cho trẻ ngày hè

TRƯƠNG THỊ THANH TRÚC, 39 tuổi, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP HCM

Thận ứ nước ở trẻ em là một dị tật thường do nguyên nhân bẩm sinh gây ra, trong đó hẹp khúc nối bể thận và niệu quản là nguyên nhân chính. Bệnh có thể được phát hiện trước sanh nhờ siêu âm tiền sản hoặc khi có biểu hiện triệu chứng sau sanh.

Biểu hiện ứ nước nước thận có khả năng tự giảm nhất là giai đoạn bé trước một tuổi vì quá trình rỗng hóa các cấu trúc ống trong hệ niệu tiếp tục diễn ra. Khi thận ứ nước tắc nghẽn, biểu hiện các triệu chứng như đau bụng, nhiễm trùng tiểu, suy dinh dưỡng … thường có chỉ định điều trị bằng phẫu thuật, nhất là các trường hợp chức năng thận bị ảnh hưởng.

Theo miêu tả của chị bé trai 8 tuổi đã phát hiện thận ứ nước từ hơn hai năm nay, tuy nhiên chức năng thận còn tốt, mức độ ứ nước nhẹ (độ 1,2) nên các bác sĩ có chỉ định điều trị bảo tồn không phẫu thuật và theo dõi tái khám định kỳ.

Tuy nhiên bé thường hay đau bụng do đó cần phải loại trừ nguyên nhân đau bụng do tắc nghẽn ứ nước thận hay do nguyên nhân nội khoa khác thường xảy ra ở trẻ em như táo bón, rối loạn tiêu hóa… Nếu nguyên nhân từ hệ niệu do thận ứ nước, chị cần tái khám để có chỉ định xạ hình thận đánh giá lại chức năng thận cũng như sự tắc nghẽn để có thái độ điều trị thích hợp.