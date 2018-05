Tư vấn trực tuyến về vai trò của đạm với sự phát triển của trẻ

Trần thị Thùy Nhi

Bác sĩ Hoàng Lê Phúc:



Chào bạn,

Béo phì ở trẻ em có thể do nhiều nguyên nhân như bệnh lý nội tiết, chuyển hóa, di truyền bẩm sinh hoặc do chế độ ăn và lối sống. Nếu béo phì do bệnh lý, thường chiều cao của trẻ sẽ thấp hơn so với chuẩn. Béo phì không do bệnh lý thường do năng lượng cung cấp vượt quá năng lượng tiêu hao (cho cấu tạo mô và hoạt động thực thể). Thừa đạm trong thời kỳ nhũ nhi là một yếu tố nguy cơ làm trẻ bị béo phì. Ở những giai đoạn lớn hơn, chế độ ăn thừa năng lượng cùng với thói quen ít vận động là yếu tố nguy cơ của béo phì.

Nếu bạn cắt phần sữa của bé mà không cung cấp đạm từ những nguồn khác có chất lượng tương đương thì trẻ có nguy cơ thiếu đạm, có hại cho sự tăng trưởng tối ưu của trẻ vì trẻ vẫn cần đạm để lớn lên.

3 nguyên tắc điều trị béo phì cho trẻ em là: tăng vận động, điều chỉnh chế độ ăn hợp lý và cải thiện hành vi cần phải được phối hợp nhịp nhàng, nghiêm túc và duy trì lâu dài mới có thể làm bé giảm cân.