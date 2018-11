Tư vấn trực tuyến về tiêm vắcxin và những điều cần lưu ý

Hà Hồ, 27 tuổi, 92 XVNT, Bình Thạnh

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tùng:



Bệnh thủy đậu là bệnh do virus gây ra. Do vậy không có thuốc đặc hiệu điều trị và có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm cho trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ. Tiêm vắcxin là biện pháp phòng bệnh đặc hiệu, do vậy bạn nên đưa con đi tiêm chủng vắcxin này. Tại TP HCM có rất nhiều cơ sở đáp ứng các yêu cầu về điều kiện cơ sở được phép tiêm chủng vắcxin, bạn hãy đến cơ sở bất kỳ để được tư vấn.