Tư vấn trực tuyến tiêm văcxin an toàn, tránh tai biến cho trẻ

Con tôi sau khi tiêm mũi lao lúc mới đẻ ra, cháu bình thường khỏe mạnh, có để lại sẹo trên tay do tiêm mũi lao. Nhưng đến khi cháu được 3 tháng thì bắt đầu thấy có hạch nổi lên ở nách. Hạch càng ngày càng to và cháu phải trích áp xe mới khỏi.

Nhiều người bảo tôi là do phản ứng phụ mũi tiêm lao, người thì bảo là tiêm mũi lao sai quy cách. Tôi muốn hỏi 2 bác như vậy mũi lao có tác dụng nữa không và nguyên nhân bị hạch do đâu?