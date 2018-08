Tư vấn trực tuyến rượu bia ảnh hưởng sức khỏe như thế nào

Nguyễn Khắc Thìn, 30 tuổi, Hà Nội

Bà Trần Thị Trang:



Hiện nay, thế giới không dùng thuật ngữ "lạm dụng rượu bia" vì nếu đã để đến mức lạm dụng mới phòng chống tác hại thì đã quá muộn, hậu quả sẽ vô cùng trầm trọng, khó khắc phục và tốn kém hơn rất nhiều.

Hiện nay, WHO và các chuyên gia quốc tế không sử dụng thuật ngữ "lạm dụng rượu bia" nữa và khuyến cáo cần phải can thiệp sớm ngay từ khi bắt đầu sử dụng rượu bia. WHO cũng khuyến cáo không có mức an toàn cho sử dụng rượu bia do chất cồn trong rượu bia là chất gây nghiện và có tác hại đến sức khỏe của người sử dụng ở các mức độ khác nhau. Bởi vậy, Việt Nam chú trọng vào việc phòng chống tác hại của rượu bia là phù hợp và cần thiết, hoàn toàn thống nhất với tổ chức Y tế thế giới và xu hướng của các nước hiện nay.