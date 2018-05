Tư vấn trực tuyến phòng và trị bệnh viêm mũi, viêm xoang

Gần hơn 5 năm nay, tôi thường xuyên bị dị ứng mũi. Khi thấy bất kỳ mùi gì đều bị ngứa và chảy nước mũi rất khó chịu nhất là các mùi như nước hoa, son phấn, bụi nhà... Cho đến nay lại mắc thêm bệnh dị ứng cả mắt rất ngứa và khó chịu lúc sưng húp to bọng nước cả 2 mắt. Tôi đã đi khám nhiều lần nhưng các Bác sĩ đều bảo bệnh này không thể chữa khỏi được chỉ uống thuốc khi bị nặng thôi do vậy nhiểu năm qua tôi sống chung với bệnh này, có lúc bệnh nặng nhất là về đêm không thể ngũ được đành phải dùng thuốc chống dị ứng dùng ngày 2 viên (chỉ lúc không thể chịu đựng được). Vậy mong bác sĩ tư vấn giúp Tôi nên điều trị như thế nào cho đúng và hiệu quả. Tôi cảm ơn Bác sĩ.

Võ Thị Tuyết Nhân, 18-Trần Cao Vân - Tp Tam Kỳ Quảng Nam

Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn:



Bạn vị viêm mũi dị ứng rất nặng. Đây là căn bệnh có tỷ lệ gia tăng đặc biệt trong điều kiện ô nhiễm môi trường như hiện nay. Bạn không may bị bệnh này do đó phải hết sức hạn chế bệnh. Theo đó, bạn nên đeo khẩu trang khi ra đường, chế độ ăn có nhiều rau quả tươi. Về thuốc, bạn có thể sử dụng thuốc Tây Y chống viêm, giải mẫn cảm. Tuy nhiên, chúng chỉ có tác dụng nhất thời. Do đó, bạn nên tìm đến những Đông dược thành phẩm, có nguồn gốc tự nhiên để đạt được hiệu quả tốt.