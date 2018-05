Tư vấn trực tuyến phòng và điều trị chứng ợ chua, khó tiêu

Tran Anh Vũ, 30 tuổi

PGS.TS.BS Bùi Hữu Hoàng, Trưởng phân khoa Gan mật, BV Đại Học Y Dược TP HCM.:



Chào bạn!

Tình trạng ợ chua khó tiêu là biểu hiện rối loạn tiêu hóa trên, có thể do rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày tá tràng. Muốn chẩn đoán chính xác, cần phải hỏi kỹ thêm một vài triệu chứng và nội soi dạ dày để đánh giá rõ nguyên nhân. Các rối loạn tiêu hóa trên thường liên quan đến chế độ ăn uống và sinh hoạt. Do vậy, chúng ta cần ăn uống điều độ, giảm các thức ăn chua cay, chất kích thích, rượu bia và thuốc lá. Nếu triệu chứng cấp tính, có thể sử dụng một số thuốc trung hòa hoặc giảm tiết axit kết hợp với thuốc điều hòa co bóp của dạ dày để điều trị.