Tư vấn trực tuyến phòng và điều trị bệnh hen

pham, 55 tuổi, Randalstone DR tx USA

Hiện nay, vẫn có những người không có tiền căn hay bệnh sử gia đình về bệnh hen. Có nhiều yếu tố gây khởi phát hen, thường là bị nhiễm trùng đường hô hấp từ nhỏ, thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố hen như khói thuốc lá, khói củi, con mạt nhà...

Ở những thành phố đang xây dựng, phát triển, người ta cũng thấy tỷ lệ người mắc bệnh hen cao do ô nhiễm không khí. Hoặc do tình trạng trái đất nóng hơn, các dị nguyên hoạt động mạnh khiến nhiều người bị bệnh này. Do vậy, mới có tình trạng gia đình hai bên nội ngoại không ai bị bệnh hen nhưng vẫn mang bệnh.