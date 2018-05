Tư vấn trực tuyến phòng và điều trị bệnh đái dầm

Thưa bác sĩ, cho cháu hỏi, con của cháu bé trai 6 tuổi nhưng hay đái dầm khi ngủ say (lúc đầu chỉ rỉ nước tiểu thôi sau đó đái dầm nếu không gọi đi tiều mặc dù lúc tối bé không uống sữa trước khi ngủ và trước khi ngủ đã nhắc nhở cháu đi tiểu rồi). Ở trường mầm non do sợ đái dầm nên cháu không dám uống sữa cũng như ngủ trưa. Xin bác sĩ chỉ cho cháu cách điều trị và hướng dẫn tâm lý cháu như thế nào để sinh hoạt bình thường ạh.

Cảm ơn bác sĩ.