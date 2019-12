Tư vấn trực tuyến phòng trị bệnh cúm

Thưa giáo sư Kính, nhờ bác sĩ tư vấn giúp: Con tôi năm nay gần 3 tuổi. Cháu vừa bị sốt co giật, đi bệnh viện thì bị viêm phế quản và cúm A/ H1N1. Bác sĩ tư vấn giúp tôi giờ con tôi đã có tiền sử về co giật thì có biện pháp phòng và có cần uống thuốc loại nào để phòng tránh cũng như chẳng may bé có bị tái co giật khi sốt. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ.