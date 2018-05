Tư vấn trực tuyến Phòng ngừa sinh non và sẩy thai

Con đầu tôi sinh non ở tuần thứ 35 do vỡ ối dù không có nguy cơ nào trước đó. Tôi đang mang bầu con thứ hai và bị dọa sẩy tuần thứ 5, giờ tôi đã 23 tuần và không có dấu hiệu gì dọa sẩy hay sinh non. Xin hỏi các bác sĩ tôi nên làm gì để tránh sinh non như bé đầu tiên ? Tôi xin cảm ơn.

nguyen thanh, 29 tuổi

Bác sĩ Nguyễn Thị Bạch Nga:



Nguyên nhân gây vỡ ối non thường do viêm nhiễm âm đạo không được điều trị trước đó. Bạn cần được thăm khám và điều trị tình trạng viêm nhiễm âm đạo ở thai kỳ này (nếu có). Ngoài ra, bác sĩ cũng sẽ tìm hiểu các nguyên nhân khác có thể dẫn đến vỡ ối non hoặc dọa sinh non như: hở eo tử cung, hoặc thai nhi bất thường hoặc vị trí nhau bám bất thường... để có biện pháp điều trị dự phòng sinh non có thể xảy ra.

Các biện pháp đơn giản có thể phòng ngừa sinh non gồm:

- Uống đủ nước trong ngày

- Không nên nhịn tiểu thường xuyên

- Khi nằm cần hạn chế tư thế nằm ngửa, có thể nằm nghiêng trái hoặc nghiêng phải

- Giữ chế độ dinh dưỡng, làm việc, nghỉ ngơi hợp lý

- Khám thai đều đặn

- Có thể đặt nhẹ tay trên bụng để phát hiện những cơn gò tử cung bất thường và đi khám điều trị dự phòng sinh non kịp thời

- Lưu ý hạn chế vận động và nằm yên một chỗ không phải là biện pháp hữu hiệu để dự phòng dọa sinh non

Riêng đối với sẩy thai thì chưa có biện pháp chung để dự phòng, ngoại trừ việc thăm khám bác sĩ để tìm hiểu nguyên nhân và điều trị nguyên nhân gây sẩy thai (nếu được). Chúc các bạn sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

Thai em đã được 23 tuần, không có dấu hiệu dọa sẩy hay sinh non là một điều may mắn. Phần lớn vỡ ối sớm là do nhiễm trùng âm đạo, do đó em cần tới khám để bác sĩ xác định có nhiễm trùng âm đạo hay không? Đây là nguyên nhân chủ yếu gây vỡ ối sớm và gây nhiễm trùng sơ sinh, gây tăng tỷ lệ tử vong sơ sinh. Việc điều trị viêm nhiễm âm đạo ở thai phụ không quá phức tạp hay tốn kém, mà lại mang đến lợi ích rất lớn cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra, vỡ ối sớm còn có thể do các nguyên nhân khác như bất thường tử cung, đa ối, cổ tử cung ngắn... những nguyên nhân gây mở cổ tử cung trước khi vào chuyển dạ. Em cần phải khám xác định nguyên nhân để điều trị hiệu quả.

Chúc các chị em có nhiều sức khỏe và hạnh phúc để cho ra đời những em bé khỏe mạnh!