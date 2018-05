Tư vấn trực tuyến phòng, điều trị bệnh hô hấp cho trẻ

NGUYỄN HUẾ, 34 tuổi, Tiền giang

Chào bạn,

Viêm phổi do nhiều tác nhân, có khi do phế cầu, có khi không phải do phế cầu. Ngay cả trường hợp bé bị một lần viêm phổi do phế cầu thì cũng không thể tạo được miễn dịch lâu dài vì khả năng tạo miễn dịch từ một lần nhiễm rất thấp. Mặt khác, phế cầu có nhiều tuýp khác nhau mà mỗi lần bệnh thì chỉ bị một tuýp. Do đó, dù có mắc bệnh viêm phổi do phế cầu hay không cũng nên chích ngừa khi có điều kiện.