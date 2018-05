Tư vấn trực tuyến phòng bệnh truyền nhiễm mùa đông - xuân

Tôi thấy ở khu vực tôi ở tình trạng ăn tiết canh ngan, vịt rồi lợn vẫn còn diễn ra rất phổ biến khi nói với họ là như vậy thì rất nguy hiểm mọi người có bảo với tôi rằng các con vật đều là do nhà nuôi và chế biến nên rất an toàn các bác có thể cho tôi câu trả lời là liệu như vậy có an toàn không nếu không an toàn, nguy hiểm thì nên giải thích thế nào để họ hiểu được.