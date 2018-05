Tư vấn trực tuyến phẫu thuật thẩm mỹ an toàn

nguyễn thảo linh, 18 tuổi, ....

Bác sĩ Lê Hữu Điền, Trưởng Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Thu Cúc:



Khuôn mặt tròn hay góc cạnh cần xác định do cơ, mỡ hay cấu trúc của xương. Tùy theo nguyên nhân, bác sĩ sẽ có những phương pháp can thiệp khác nhau để tạo mặt hình chữ V hay oval. Nếu do cơ (hay còn gọi là phì đại cơ cắn), có thể xử lý đơn giản bằng tiêm Botox; nếu nguyên nhân do xương, phải tiến hành phẫu thuật cắt góc hàm. Tuy nhiên trên thực tế, sự thay đổi của khuôn mặt có khi lại phải kết hợp các phương pháp trên.