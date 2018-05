Tư vấn trực tuyến lựa chọn gói khám sức khỏe tổng quát

Me cua em nam nay 71 tuoi, bi tieu duong, huyet ap va gan day bi tai bien xuat huyet duoi nhen. Hien nay an uong qua duong ong, chi nam khong di dung duoc. Gan day 1 ngon chan ben phai bi den, bác sĩ Cho Ray chup hinh chan doan bi tac mach mau dan den hoai tu. Ngoai ra me em con bi nao u nuoc (ung thuy) do di chung xuat huyet duoi nhen gay nen. Gia dinh em da xin cho me xuat vien hon thang nay, tu cham soc o nha nhung hien tai thay me dau toi nghiep muon dua xuong bv thao khop chan nhung lai so khi me e chiu khong noi. Xin bác sĩ cho loi khuyen. Cam on bác si nhieu.