Tư vấn trực tuyến đột quỵ và những bệnh lý về mạch máu não

Đinh Văn Toàn

Bác sĩ Lê Minh Quang:



Chào bạn,

Tỷ lệ dị dạng mạch máu do bẩm sinh là rất thấp, dưới 0,5%. Bạn có thể phát hiện sớm dị dạng mạch máu bằng cách đi tầm soát khi có triệu chứng nghi ngờ. Khi bệnh nhân bị đột quỵ do dị dạng mạch máu, phẫu thuật can thiệp nội mạch sẽ giúp tăng hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng so với mổ hở (mở hộp sọ) thông thường.