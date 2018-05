Tư vấn trực tuyến dinh dưỡng cho người từ 50 tuổi

Hoàng Văn Lớn

Bác sĩ Lưu Ngân Tâm:



Chào bạn,

Không nên dùng các loại sữa, đặc biệt sữa bột không nhãn mác, không rõ xuất xứ để tránh những tác hại đến sức khỏe sau này. Với người lớn tuổi, sữa tươi thường dễ gây rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy) do kém dung nạp đường sữa, hàm lượng các chất dinh dưỡng không phù hợp với người lớn tuổi. Trong khi đó, các sữa công thức chuẩn (vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn về dinh dưỡng) thường phù hợp cho người lớn tuổi để tăng cường dinh dưỡng sức khỏe do người lớn tuổi thường xuyên chán ăn, ăn giảm sút, thiếu cơ, suy giảm sút cơ, giảm khả năng vận động