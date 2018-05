Tư vấn trực tuyến chứng hay quên, mất ngủ của giới văn phòng

Thanh Vân, 36 tuổi, Nam Định

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân:



Chào cháu!

Khi có triệu chứng bệnh, cháu nên đến các cơ quan y tế để khám xem có bị huyết áp thấp, thoái hóa đốt sống cổ, thiếu máu không... Trên cơ sở đó, các bác sĩ sẽ có những chẩn đoán chính xác, phương pháp điều trị phù hợp. Với những triệu chứng mà cháu nêu, cháu có thể sử dụng được sản phẩm này vì nó có các thành phần hoạt huyết, bổ huyết làm từ thảo dược như đương quy, ích mẫu, đan sâm, ngưu tất, sinh địa, xuyên khung, đặc biệt cao bacopa, cao bạch quả... giúp tăng lưu thông máu, sinh huyết mới

Theo quan điểm Đông y, điều trị tận gốc chứng suy giảm trí nhớ cần phải giải quyết nguyên nhân giảm tổn thương ở các tạng tâm, tỳ, can, thận do can khí uất, đàm trọc và các nguyên nhân khác gây ra; khai uất, bình can, hành khí; tiêu đàm; giải quyết triệu chứng: dưỡng tâm, an thần, thông mạch, giảm stress; nâng cao thể trạng. Sản phẩm thảo dược, chiết xuất từ các dược liệu quý hiếm như cao bạch quả và cao khô Bacopa tác dụng tăng cường chức năng thần kinh, tăng cường trí nhớ, chống stress, chống oxy hóa, cải thiện chức năng não bộ, an thần.

Đặc biệt, Bacopa monnieri có tác dụng tăng thời gian lưu giữ thông tin mới. Y học cổ truyền Ấn Độ đã sử dụng dược liệu này cách đây 3.000 năm để giúp cải thiện trí nhớ, giảm mệt mỏi, phòng và điều trị bệnh suy giảm trí nhớ. Nhiều người trẻ tuổi cải thiện tình trạng hay quên của mình nhờ kiên trì dùng các bài thuốc Đông y từ thảo dược.