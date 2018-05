Tư vấn trực tuyến chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai

Nguyễn Thị Hương, 27 tuổi, Hà Hội

Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Văn Thu, Trưởng khoa Sản, bệnh viện Việt Pháp:



Đúng là em bị rau tiền đạo. Em cần được tiêm thuốc trưởng thành phổi cho con và nằm nghỉ nhiều, kiêng quan hệ vợ chồng. Đo chiều dài cổ tử cung đúng là để đánh giá nguy cơ đẻ non. Nếu cổ tử cung dài và đóng thì nguy cơ đẻ non thấp. Nếu cổ tử cung ngắn và mở, thì nguy cơ đẻ non cao. Tuy nhiên với những trường hợp nhau tiền đạo thì lại hơi khác vì có thể chảy máu nhiều khi thai còn non tháng vẫn phải mổ lấy thai để cứu mẹ mà lúc đó cổ tử cung vẫn còn dài và đóng kín. Chúc em may mắn