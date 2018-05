Tư vấn trực tuyến chăm sóc mắt cho dân văn phòng

Nguyễn Vĩnh Phú, 26 tuổi

Dược sĩ Nguyễn Thu Hương:



Nguyên nhân gây ra khô mắt 75% là do tiếp xúc với máy vi tính. Vì làm việc với máy vi tính liên tục sẽ làm giảm tần suất chớp mắt, dẫn đến làm khô màng phim nước mắt trước giác mạc. Không chỉ gây ra hiện tượng khô mắt, những tia sáng phát ra từ máy vi tính (blue light có bước sóng từ 400nm đến 500nm) còn ảnh hưởng rất nhiều đến tế bào võng mạc. Theo kết quả nghiên cứu của trường Đại học Dược Gifu Nhật Bản thực hiện trên khỉ, ánh sáng xanh phá hủy 80% tế bào võng mạc. Nghiên cứu này cũng cho thấy hoạt chất Lutein có trong thực phẩm giúp chống lại các tia sáng xanh (blue light) rất hiệu quả. Do vậy, bạn nên tăng cường bổ sung các loại thực phẩm có chứa nhiều Lutein và Zeaxanthin như các loại hoa quả đậm màu (cà rốt, ớt chuông, cà chua...). Và để phòng tránh hiệu quả các triệu chứng khô mắt do phải sử dụng máy vi tính với thời lượng lớn, bạn nên bổ sung thêm hoạt chất Sodium chondrotin sulphat giúp tái tạo màng phim nước mắt trước giác mạc, tăng khả năng điều tiết của thể mi và thấu kính, cải thiện các tình trạng nhức mắt, mỏi mắt, khô mắt do làm việc quá nhiều với máy tính.