Tư vấn trực tuyến cách nhận biết và xử lý đau ở trẻ em

Pham Thi Thuy, 33 tuổi, Hai Phong, Viet Nam

Bác sĩ Trương Hữu Khanh:



Nếu trẻ đau bụng mà kèm táo bón và đã khám không thấy nguyên nhân gì khác thì có lẽ táo bón là nguyên nhân làm trẻ đau. Nếu táo bón kéo dài hoặc làm trẻ đau bụng thì nên sử dụng các loại thuốc làm phân mềm, dễ đi tiêu để tránh đau bụng.

Nói tóm lại, khi trẻ đau cần loại trừ ngay những nguyên nhân gây đau cần phải can thiệp phẫu thuật như: đau đầu do chấn thương sọ não, do bất thường trong nội sọ hoặc đau bụng do viêm ruột thừa. Một số trường hợp đau là biểu hiện của bệnh lý xương khớp cần phải chẩn đoán và điều trị đúng như: gãy xương, viêm khớp.

Trẻ em rất khó diễn đạt chính xác điểm đau cũng như đau, tê, mỏi, do vậy, tùy theo lứa tuổi khi bé than đau hay mỏi cần có những xử lý đúng, ví dụ: trẻ đang tuổi cao có thể than đau khớp, mỏi chân, đặc biệt là buổi tối, nếu những trẻ này vẫn vận động và phát triển bình thường thì nên tăng cường cho trẻ uống sữa để đảm bảo chiều cao.

Trong những trường hợp có chấn thương rõ, ban đầu trẻ có thể khóc nhưng sau đó vẫn sinh hoạt bình thường thì chỉ cần theo dõi, nếu trẻ có đau kéo dài sau chấn thương thì nên đi khám để phát hiện chấn thương phần mềm hoặc xương khớp.

Khi cần có thể sử dụng các thuốc giảm đau tại nhà, nhưng nếu có nghi ngờ chấn thương cần can thiệp thì phải sử dụng đúng chỉ định của bác sĩ.

Thân chào và hẹn gặp lại độc giả VnExpress ở các dịp sau.