Tư vấn trực tuyến 'Bí quyết giúp trẻ phát triển trí não toàn diện'

Cháu 4 tuổi 4 tháng cao 105 cm, nang 21 kg.

Sữa cháu uống 750ml, an sang trua ở trường, Tối an cơm nhà với tỉ lệ 2 đạm, 1 carbohydat và 0.5 rau xanh.

Cháu nhớ tốt nhưng mất tập trung. xin hỏi an uống sẽ giúp cháu tăng trưởng não bộ như thế nào. Ăn protein nhiều quá liệu có hại thận của bé không a? Xin cám ơn bác sĩ