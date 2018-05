Tư vấn trực tuyến bệnh viêm khớp dạng thấp

Nhi, 38 tuổi

Dược sĩ Nguyễn Hữu Đức:



Glucosamin MSM là chế phẩm thường là thực phẩm chức năng, chỉ để hỗ trợ việc điều trị bệnh lý cơ xương khớp chứ không phải là thuốc chính thức điều trị bệnh lý này. Vì vậy nếu nghi ngờ bị bệnh lý viêm xương khớp nên đi khám sức khỏe để được chẩn đoán và cho hướng điều trị thích hợp. Nếu thực sự bị viêm xương khớp thì bác sĩ sẽ chỉ định một số thuốc có thể không cho dùng. Đối với trường hợp của bạn cũng vậy, bạn không nên tiếp tục dùng chế phẩm trên mà nên đi khám bác sĩ. Bác sĩ khám trực tiếp sẽ cho biết sự đau của em là do viêm khớp hoặc do ngủ sai tư thế, do tập gym hay do các nguyên nhân khác. Việc tiếp tục uống Glucosamin MSM cũng sẽ do bác sĩ quyết định.