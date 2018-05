Tư vấn trực tuyến bệnh chóng mặt của phụ nữ sau tuổi 40

Nguyen Thuy Phan Yen Chi, 28 tuổi, Anna Building, Quang Trung software city, district 12

Chào Chi,

Tăng huyết áp đôi khi có thể gây chóng mặt nhưng ngược lại hạ huyết áp cũng gây triệu chứng tương tự, đặc biệt hạ huyết áp tư thế sẽ gây chóng mặt khi đứng lên. Khi uống thuốc huyết áp gây chóng mặt hơn có thể là do tác dụng phụ của thuốc, cũng có thể do hạ huyết áp tư thế bị nặng lên do thuốc. Để xác định điều này, bạn cần đo huyết áp cho mẹ thường xuyên, nếu thấp nhiều thì cần ngưng thuốc và đi tái khám. Đôi khi bác sĩ phải làm xét nghiệm để tìm hạ huyết áp tư thế để điều trị phù hợp.