Tư vấn điều trị mụn cho phụ nữ tuổi trưởng thành

Đoàn THị Huyền Trang, 27 tuổi

Chuyên gia Lý Thị Mai:



Chào cháu!

Cô rất thông cảm với “công việc của cháu thì không thể tránh khỏi hoàn toàn stress và thức khuya nên dù cháu có chăm sóc bên ngoài da tốt thế nào thì vẫn không giảm tình trạng mụn”. Tuy nhiên, cô tin cháu sẽ khắc phục được vì cháu hiểu rõ nguyên nhân gây mụn và có kiến thức về việc này nên nếu cháu hợp tác tốt với các bác sĩ cô tin cháu sẽ vượt qua. Cô chỉ đề nghị cháu xem xét và tổ chức lại thời gian ngủ hợp lý, không cần phải ngủ thật nhiều mà quan trọng là chất lượng giấc ngủ có an lành và sâu hay không. Khi ngủ ngon giấc, stress cũng sẽ giảm. Tinh thần an vui thơ thới cũng giúp tăng sức dung nạp áp lực do công việc gây ra đấy cháu ạ. Hãy thử xem vài gợi ý của cô nhé!