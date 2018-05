Tư vấn điều trị đau bụng kinh và rối loạn kinh nguyệt

Nguyễn Hương Hà, 34 tuổi

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Lương Đống:



Chào bạn,

Thống kinh là hiện tượng đau bụng trong thời gian hành kinh, do co bóp cơ tử cung gây nên. Theo y học cổ truyền, đau bụng trước khi thấy kinh thường là do huyết ứ. Đau lúc đang hành kinh là do huyết hư (thiếu máu). Đau sau khi thấy kinh là do huyết hư nặng. Ngoài ra, có thể do khí trệ gây đau và chướng bụng, đau kèm theo đàm thấp có thể gây buồn nôn, đau kèm theo hàn (lạnh) thì chườm nóng có thể giúp dễ chịu, kèm theo đau lưng nhiều là do thận khí bất túc...

Thông thường chu kỳ kinh là 28-30 ngày. Nếu chu kỳ của bạn ngắn lại 26 ngày, có thể do bạn bị nhiệt, cần dùng thức ăn, thức uống, thuốc có tính mát để giãn chu kỳ dài ra. Đau lưng nhiều cần dùng bài thuốc bổ thận như bài thuốc Bát vị tri bá gồm thục địa, hoài sơn, sơn thù, bạch linh, trạch tả, đơn bì, tri mẫu, hoàng bá. Bạn nên đến thăm khám bác sĩ để được tư vấn chi tiết hơn.

Chúc bạn mạnh khỏe!