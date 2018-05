Tư vấn chọn máy điều hòa cho ngôi nhà bạn

Võ Hoàng Quốc Việt

Kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình:



Đúng vậy! Với kinh phí tiết kiệm vẫn có thể tạo dựng được những không gian sống có chất lượng. Bạn nên lưu ý đến câu nói "Less is more" của kiến trúc sư người Đức Ludwig Mies van der Rohe nổi tiếng. Mỗi vật dụng được bố trí trong không gian sống phải có chức năng sử dụng tối đa, không được thừa và cũng không được thiếu.

Việc bố trí máy lạnh cũng vậy, nếu không gian sống cách nhiệt tốt, chọn được chiếc máy lạnh phù hợp, có vị trí bố trí đúng, bạn sẽ có một không gian sống thoải mái nhưng vẫn tiết kiệm điện năng.