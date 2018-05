Tư vấn chăm sóc, phục hồi cho người bị tai biến

Thanh Hòa, 54 tuổi, Khánh Hòa

Chào bạn,

Sau tai biến mạch máu não, việc lựa chọn môn thể dục nào sẽ tùy thuộc vào mức độ tàn tật và khả năng hoạt động chức năng của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân bị liệt nửa người và phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc người khác thì việc tập luyện là những bài tập thụ động do người chăm sóc hoặc chuyên viên vật lý trị liệu. Trong trường hợp này nên cho bệnh nhân cử động co duỗi tay chân, tập thở và có thể phối hợp massage, xoa bóp. Mục đích tập là để tránh cứng khớp, co rút cơ, gây mất chức năng vận động của cơ xương khớp. Các bài tập đều phải được xây dựng tùy theo khả năng vận động của từng bệnh nhân.

Nếu bệnh nhân có thể tự ngồi dậy, đi lại được thì bài tập thích hợp là đi bộ. Khoảng cách, vận tốc đi tùy thuộc vào khả năng gắng sức của bệnh nhân.

Người bệnh có thể lựa chọn những môn tập thể dục khác tùy theo sở thích và khả năng của mình như: đạp xe bằng dụng cụ hoặc đi thảm lăn bằng dụng cụ tập trong nhà, đạp xe ra đường, đi bộ trong công viên, bơi lội...