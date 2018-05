Tư vấn bổ sung sắt cho phụ nữ tuổi sinh sản

Chào bác sĩ, em vừa lập gia đình và đang mong muốn có con. Tuy nhiên, em ăn chay trường và đã kéo dài được 3 năm, em đọc được nhiều thông tin vì ăn chay, nên em sẽ dễ bị thiếu máu do thiếu sắt điều này sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Xin bác sĩ cho em biết thông tin này có đúng không?

Chào bạn,

Khi ăn chay kéo dài đúng là dễ bị thiếu máu do thiếu sắt vì chất sắt bổ máu có nhiều trong các thực phẩm động vật hơn là thực vật. Hơn nữa sắt hem (có trong nguồn gốc động vật) dễ hấp thu hơn sắt non hem (có nguồn gốc từ thực vật). Vì vậy nhu cầu về sắt ở người ăn chay cao gấp 1,8 lần so với người ăn mặn bình thường.

Ngoài ra, người ăn chay trường còn dễ bị thiếu máu do thiếu vitamin B12, loại thiếu máu làm hồng cầu to, vì vitamin này chỉ có trong động vật, không có trong bất cứ thực phẩm thực vật nào.

Khi người mẹ mang thai bị thiếu máu sẽ gây ảnh hưởng ngiêm trọng cho cả mẹ và con. Mẹ dễ bị sẩy thai, nhau tiền đạo, nhau bong non, cao huyết áp thai kỳ, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hậu sản... Con sẽ bị nhẹ cân, sinh non tháng, suy dinh dưỡng từ trong bào thai, dự trữ sắt thấp. Em bé khi sinh ra sẽ dễ biếng bú, chậm phát triển...

Ngoài ra, phụ nữ mang thai thiếu acid folic có thể gây những dị tật ống thần kinh của thai nhi như vô sọ, gai đôi cột sống...