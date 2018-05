Tư vấn 30 phút về tầm soát và điều trị viêm gan C

Võ Trung Toàn, 28 tuổi, Lạc Long Quân, Q 10, TP HCM

Chào bạn!

Để tránh lây bệnh viêm gan siêu vi C cho người khác, mọi người cần chủ động đi làm xét nghiệm tầm soát bệnh. Nếu phát hiện bị viêm gan siêu vi C thì bạn cần nhanh chóng điều trị đặc hiệu với các thuốc kháng virus tại các cơ sở y tế chuyên khoa và thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm viêm gan siêu vi C cho người khác (không dùng chung các vật dụng cá nhân dính máu hoặc dịch tiết của mình, quan hệ tình dục an toàn...). Việc điều trị bệnh viêm gan siêu vi C được xem là biện pháp hữu hiệu phòng ngừa lây truyển siêu vi C ra cộng đồng.