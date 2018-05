Phỏng vấn trực tuyến dinh dưỡng cho trẻ biếng ăn

nguyễn thị thùy châu, 28 tuổi, q2

Thạc sĩ, Bác sĩ Đào Thị Yến Phi:



Bé phát triển thể chất hoàn toàn bình thường, thậm chí so với các bé cùng độ tuổi bé còn tốt hơn, vì vậy, bạn nên tập trung vào chuyện "tập ăn" hơn là chuyện "cho ăn". Lẽ ra, ngay từ lúc bé 6 tháng tuổi bạn đã phải tập cho bé ăn lợn cợn, để bé quen dần với phản xạ nuốt thức ăn. Do bạn đã cho bé ăn thức ăn nhuyễn mịn kéo dài, nên hiện nay bé đã hình thành một vòng phản xạ với thức ăn lợn cợn, ăn gì cũng sẽ dễ ói cả. Bạn cần tập cho con ăn lợn cợn càng sớm càng tốt, không xay thức ăn nữa. Để dễ tập, bạn phải nấu cháo với rất ít thịt cá, mỗi chén cháo 150ml cháo đặc chỉ cho thêm 10g thịt cá (1 muỗng cà phê vun băm thật mịn, 2 muỗng rau lấy phần lá băm thật mịn, và 1 muỗng canh to dầu ăn. Đương nhiên là dù có băm mịn đến đâu, khoảng 1-2 tuần đầu, bé vẫn rất dễ ói do phản xạ đã có, nhưng bạn đừng sợ, cứ tiếp tục tập cho đến khi bé hết ói, thì bắt đầu băm to dần lên, bé sẽ lại ói và cứ lập lại như thế cho đến khi bé ăn được thức ăn to hạt. Giờ ăn, bạn cần phải cho bé ngồi vào bàn, tập trung toàn bộ vào bữa ăn, không xem ti vi, không vừa ăn vừa chơi, bạn nói với bé liên tục và hướng dẫn bé cách nhai, cách nuốt... Ngoài ra, bạn tuyệt đối không được để bé dùng nôn ói để uy hiếp người lớn, tuyệt đối không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của bé nhằm tránh chuyện bé ói, cũng không được tỏ ra sợ hãi hay quan tâm đến chuyện bé ói. Đây là cách duy nhất để tập cho bé nuốt thức ăn lợn cợn. Không có bất kỳ thuốc nào có thể giúp bé hết ói được nếu không tập ăn như thế này. Bạn cần kiên nhẫn nhé, có khi phải mất hàng năm để tập cho bé ăn, nhưng đây là điều tốt nhất bạn có thể làm cho con cả về dinh dưỡng lẫn về tâm lý và hình thành tính cách cá nhân cho bé sau này. Bé nhà bạn bình thường hoàn toàn, những gì biểu hiện của bé bây giờ, phần lớn là do người lớn gây ra, vì vậy bạn nên kiên nhẫn với con nhé.

Bác sĩ Thái Thanh Thủy:



So với các bạn cùng lứa tuổi, con bạn mọc 8 răng là bình thường. Việc sắp sửa thêm 2 cái nữa có thể là nguyên nhân làm bé khó khăn trong ăn uống. Cho bé ăn xay nhuyễn như hồi ăn dặm chỉ là một biện pháp trước mắt giải tỏa tâm lý của mẹ, cách ăn này không phù hợp với độ tuổi của bé.

Ngoài ra, độ tuổi này, bé cũng rất cần bổ sung thêm sữa. Những lúc bé nôn trớ hay ho, bạn hãy bình tĩnh tạm ngưng, thay thế bằng sữa. Ngày hôm sau, tập cho bé ăn lại. Bé hay nhè thức ăn nên hiểu như là một sự lựa chọn thức ăn của bé. Đây cũng là một mốc đánh giá sự phát triển, không nên vội vàng kết luận bé chán ăn. Tuy nhiên bạn nên cho bé đi khám chuyên khoa nhi để kiểm tra thêm về hệ tiêu hóa của bé.