Phỏng vấn trực tuyến Bộ Y tế về tăng giá khám chữa bệnh

Phan Ngọc Trâm, 35 tuổi, TP HCM

Ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế :



Việc tăng giá lần này sẽ áp dụng cho tất cả các bệnh viện có ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm y tế, cả bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới, cả bệnh viện công và bệnh viện tư có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trước mắt chỉ áp dụng với người có thẻ bảo hiểm y tế, đối với người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì vẫn thực hiện mức giá như hiện nay. Trong năm 2016, liên Bộ Y tế,Tài chính sẽ căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội để trình Chính phủ việc áp dụng cho người không có thẻ bảo hiểm y tế tại thời điểm phù hợp.

Giá dịch vụ lần này áp dụng để thanh toán bảo hiểm y tế nên người có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám chữa bệnh tại bệnh viện tư còn được lợi vì bảo hiểm y tế thanh toán với mức cao hơn do đó số tiền chênh lệch giữa giá của bệnh viện tư và giá do bảo hiểm y tế thanh toán sẽ giảm đi. Do đó, người bệnh chỉ phải chi trả ít hơn.