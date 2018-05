Phỏng vấn trực tuyến Bộ Y tế về khan hiếm văcxin 5 trong 1

Trần công anh, 27 tuổi

Ông Đỗ Văn Đông:



Cháu đã 2 tháng tuổi nghĩa là đã đến lịch tiêm chủng văcxin 5 trong 1, vì vậy gia đình không nên trì hoãn việc tiêm cho trẻ. Văcxin 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã được triển khai trên toàn quốc từ năm 2010, sử dụng được trên 25 triệu liều, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá là an toàn, giúp bảo vệ trẻ trước các bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm não do Hib. Các văcxin không rõ nguồn gốc hoặc không được tiêm chủng tại các cơ sở được cấp phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến sức khỏe của trẻ do văcxin không được bảo quản, vận chuyển theo đúng yêu cầu. Việc tiêm tại nhà không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là hành vi đặt cược với sức khỏe của chính con em mình.

Người dân có thể thông báo các nghi vấn tới đường dây nóng Bộ Y tế tổng đài 1900 9095, email duongdaynongyte@gmail.com hoặc số điện thoại 0963851919 của Cục Y tế Dự phòng. Bộ Y tế sẽ khẩn trương xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm nếu có.