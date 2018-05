Phỏng vấn trực tuyến Bộ Y tế về chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Việt Đức hiện có bao nhiêu bàn mổ cấp cứu? Bệnh nhân chấn thương sọ não nặng cần được theo dõi sát và can thiệp ngoại khoa bất kỳ lúc nào, nhưng tới khi diễn biến xấu thì bác sỹ mới giải thích không có bàn mổ rồi mới chuyển bệnh nhân tới cơ sở khác, trong khi đó xét nghiệm máu mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa có kết quả, lúc đó đã không kịp trở tay dẫn tới tử vong, tại sao bác sỹ trực cấp cứu không nói trước là hết bàn mổ ngay từ đầu để có kế hoạch chuyển bệnh nhân sớm hơn đến cơ sở khác để theo dõi và can thiệp kịp thời, việc đó có thuộc về trách nhiệm của ê kíp trực không thưa Giáo sư Trịnh Hồng Sơn? Và bệnh viện đã tăng cường được số bàn mổ cấp lên chưa thưa ông ?

Nguyễn văn Cường, 38 tuổi, Sóc sơn - Hà Nội

Ông Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức:



Bệnh viện Việt Đức hiện nay có 36 bàn mổ, trong đó có 6 bàn mổ dành cho bệnh nhân cấp cứu. Tuy nhiên, khi có nhiều trường hợp cấp cứu có thể sử dụng các bàn mổ phiên để mổ cấp cứu. Tình trạng quá tải trong cấp cứu là điều đến rất bất ngờ. Tuy nhiên, bệnh viện Việt Đức là viện ngoại khoa đầu ngành nên việc mổ cấp cứu luôn xảy ra từng giờ (24/24) từ khi thành lập tới nay. Bệnh nhân đến cấp cứu từ các tỉnh thành, và các vùng lân cận nhiều khi không phải mổ cấp cứu ngay mà phải đòi hỏi hồi sức. Trong quá trình theo dõi, bệnh nhân khó có thể chuyển đi các viện khác. Trong quá trình theo dõi, có thể có chỉ định mổ. Vì là cấp cứu nên có thể cùng một thời điểm có nhiều bệnh nhân phải mổ cấp cứu. Cũng có thời điểm không có bệnh nhân chỉ định mổ cấp cứu.

Khi có các bệnh nhân phải mổ cấp cứu điều quan trọng là bác sĩ phải biết trường hợp nào mổ trước, trường hợp nào mổ sau vì nhiều trường hợp có khi đã có chỉ định mổ cấp cứu như viêm ruột thừa vẫn có thể trì hoãn bằng cách cho thuốc kháng sinh khi chờ đợi. Trong khi đó, nhiều trường hợp phải mổ ngay như chấn thương nhiều tạng (vỡ gan, vỡ lách...) nguy kịch tới tính mạng. Vì vậy bác sĩ phải giải thích cho từng trường hợp rõ ràng, cụ thể. Đó không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn là y đức của bác sĩ và sự hiểu biết, thông cảm của người bệnh. Trong trường hợp bạn hỏi, bệnh nhân chấn thương sọ não nặng cần phải theo dõi sát và chỉ định mổ kịp thời. Trường hợp bạn nói tôi cần biết họ và tên bệnh nhân và kịp trực nào chứ không nói chung chung như vậy sẽ gây nên sự hiểu lầm. Trường hợp như bạn hỏi cũng có thể xảy ra nhưng rất hãn hữu. Ví dụ bệnh viện Việt Đức hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân phải đẩy thẳng vào nhà mổ không cần làm bất cứ xét nghiệm gì, xét nghiệm sẽ làm sau hoặc trong quá trình mổ (trường hợp chảy máu cấp tính như vết thương tim, đa chấn thương, vỡ đa tạng gan, lách, tụy...). Những trường hợp trong quá trình theo dõi bệnh nhân cần làm các xét nghiệm cũng theo một quy trình, nhiều khi phải đầy đủ xét nghiệm mới được mổ, thậm chí cả trong cấp cứu vì cũng có loại mổ cấp cứu có trì hoãn.

Trong trường hợp có nhiều bệnh nhân phải theo dõi và chỉ định mổ cấp cứu cùng một lúc từ nhiều năm nay bệnh viện đã tổ chức tốt công tác điều phối: ví dụ chuyên khoa sọ não có hai bác sĩ trực hay vì 1 bác sĩ trước đây, liên hệ trước với các bệnh viện để khi có bệnh nhân cấp cứu thì chuyển kịp thời, chuẩn bị các kíp mổ hỗ trợ ngoại trú, mở thêm bàn mổ... Nhiều trường hợp bệnh nhân nặng, khi di chuyển trên đường đi mà có vấn đề thì rất khó xử lý trong khi đó nằm lại để chờ mổ thì có thể tử vong. Vấn đề ở đây là bác sĩ phải giải thích rất kỹ cho gia đình và gia đình người bệnh cũng phải hiểu để phối hợp điều trị.

Rất nhiều trường hợp các bác sĩ trong kíp trực xem xét và có thể chuyển bệnh nhân về tuyến có thể điều trị tốt được như ở Việt Đức nhưng bệnh nhân lại không đi. Vậy trách nhiệm này thuộc về ai? Tất nhiên theo tôi nghĩ vẫn thuộc về bác sĩ của chúng tôi không kiên trì giải thích và thuyết phục. Không kiên trì ở đây có thể hiểu là khi về tuyến dưới mà bệnh nhân nặng thêm thậm chí tử vong (mặc dù đã được điều trị hết sức, tận tâm, đúng phương pháp như ở Việt Đức) thì gia đình người bệnh có hiểu cho bác sĩ Việt Đức không? các bác sĩ tuyến trên không? hay chỉ nghĩ do không được ở Việt Đức nên mới không có cơ hội điều trị tốt nhất. Tôi có thể đưa ra ví dụ cụ thể cách đây hơn 2 năm khi có 6 trường hợp chấn thương sọ não được mổ, sau mổ cần phải thở máy. Tôi đã kiên trì thuyết phục cho 3 bệnh nhân chuyển tới bệnh viện Bạch Mai để nhờ Giáo sư Bình điều trị tiếp ngay sau mổ vì không còn giường hồi sức và máy thở. Quá trình làm thủ tục ra viện, chuẩn bị xe đưa bệnh nhân, chuẩn bị nhân viên vận chuyển đã không phải đơn giản nhưng giải thích để gia đình đồng ý đưa bệnh nhân lại càng khó khăn hơn. Tôi phải nói thành thực rằng nếu bố mẹ tôi ở trong hoàn cảnh này, tôi cũng đồng ý để bố mẹ tôi tới điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Lý do thứ nhất là đã mổ xong, lý do thứ 2 là không còn máy thở, phải bóp bóng bằng tay, lý do thứ 3 là hồi sức sau mổ sọ não tại bệnh viện Bạch Mai cũng giỏi như Việt Đức, thứ 4 là bệnh nhân đi giải phóng bàn mổ, cứu được bệnh nhân khác... Thật may cho tôi là cả 3 bệnh nhân đều sống. Nhưng nhiều khi chúng tôi bất lực mặc dù có phương tiện, dụng cụ có con người ngay ở thủ đô vì chúng tôi không thuyết phục được người bệnh chuyển tuyến.

Hiện tại, bệnh viện đã tăng cường bàn mổ cấp cứu và kế hoạch dành riêng bàn mổ cấp cứu cho chấn thương sọ não. Tất nhiên trong chấn thương sọ não ví dụ máu tụ mãn tính cũng có thể mổ cấp cứu có trì hoãn.

Tôi hy vọng trong bất kỳ phản ánh nào của người dân về tình trạng người bệnh cấp cứu cần nêu cụ thể, không nêu chung chung, ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh và bác sĩ, nhân viên điều dưỡng...